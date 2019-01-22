Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:12, 22 января 2019 1 048

«Сбербанк» предоставил «Защищенные кредиты» людям с инвалидностью

«Сбербанк» предоставил «Защищенные кредиты» людям с инвалидностью

«Сбербанк» сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью. Теперь они могут воспользоваться специальной программой «Защищенный кредит», которая подразумевает снижение ставки по ипотеке при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни.

При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора позволяет получить скидку при оформлении ипотеки в размере 1 п. п. к уже заявленной ставке.

«В „Сбербанке“ действует много специальных программ для людей с инвалидностью. Наша цель — дать каждому человеку возможность жить полной интересной жизнью с помощью продуктов и сервисов „Сбербанка“. Чтобы обеспечить всем клиентам равные возможности кредитования, мы адаптировали ипотечный продукт банка для клиентов с особыми потребностями», — прокомментировал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:02, 22 января 2019
В Рязани отремонтируют здание института культуры
11:36, 22 января 2019
В пятницу в Рязанской области не будут продавать алкоголь
11:26, 22 января 2019
Пьяный житель Шацкого района пытался убить своего брата напильником
11:12, 22 января 2019
«Сбербанк» предоставил «Защищенные кредиты» людям с инвалидностью
10:37, 22 января 2019
В Рязани закроют один из пунктов КВЦ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 34 718
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
13:33, 8 января 2019 27 828
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
9:23, 18 января 2019 25 973
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 324
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 519
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум