«Сбербанк» предоставил «Защищенные кредиты» людям с инвалидностью

«Сбербанк» сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью. Теперь они могут воспользоваться специальной программой «Защищенный кредит», которая подразумевает снижение ставки по ипотеке при условии страхования жизни и здоровья заемщика.
Программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни.
При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора позволяет получить скидку при оформлении ипотеки в размере 1 п. п. к уже заявленной ставке.
«В „Сбербанке“ действует много специальных программ для людей с инвалидностью. Наша цель — дать каждому человеку возможность жить полной интересной жизнью с помощью продуктов и сервисов „Сбербанка“. Чтобы обеспечить всем клиентам равные возможности кредитования, мы адаптировали ипотечный продукт банка для клиентов с особыми потребностями», — прокомментировал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.