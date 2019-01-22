Рязанка сломала руку, поскользнувшись около торгового центра

В Рязани пенсионерка упала около торгового центра «Аркада» и сломала руку. Инцидент произошел 19 января, сообщил сын пострадавшей на своей
Мужчина попытался поговорить с администрацией магазина, но никого из них не нашел. В результате он объяснил ситуацию охраннику и оставил свой номер телефона, но звонка так и не дождался.
После этого рязанец вместе с матерью направили обращение в полицию.
«Считаю, что эта безалаберность должна наказываться по статье 238 УК РФ „Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — пояснил он.
По словам мужчины, арендодатели обязаны обеспечивать безопасность горожан — посыпать наледь песком или делать противоскользящие дорожки.
Рязанец попросил откликнуться тех, кто также пострадал от падений около магазина, где было скользко.