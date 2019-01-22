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22:48, 22 января 2019 391
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На Московском шоссе после ДТП машина улетела в сугроб

На Московском шоссе после ДТП машина улетела в сугроб

На Московском шоссе после ДТП машина улетела в сугроб. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла вечером во вторник, 22 января, в районе остановки «Университет МВД».

Автор поста ищет очевидцев произошедшего.

Официальной информации о ДТП пока нет.


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