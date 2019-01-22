На Московском шоссе после ДТП машина улетела в сугроб. Фотографию опубликовали в группе «
Авария произошла вечером во вторник, 22 января, в районе остановки «Университет МВД».
Официальной информации о ДТП пока нет.
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На Московском шоссе после ДТП машина улетела в сугроб. Фотографию опубликовали в группе «
Авария произошла вечером во вторник, 22 января, в районе остановки «Университет МВД».
Официальной информации о ДТП пока нет.
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