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14:40, 22 января 2019 477
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Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту проживания

Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту проживания

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания, передает РИА «Новости».

Авторами проекта выступили сенаторы во главе с Виктором Озеровым. Они пояснили, что переехавшие из-за учебы призывники не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Из-за этого их нельзя поставить на воинский учет.

Согласно закону, ответственные за военно-учетную работу должны в течение двух недель передавать в комиссариаты данные о тех, кто должен состоять на учете, но по какой-то причине не сделал этого. Также они обязаны вручить таким гражданам повестки.


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