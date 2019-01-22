Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту проживания

Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания, передает РИА «
Авторами проекта выступили сенаторы во главе с Виктором Озеровым. Они пояснили, что переехавшие из-за учебы призывники не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. Из-за этого их нельзя поставить на воинский учет.
Согласно закону, ответственные за военно-учетную работу должны в течение двух недель передавать в комиссариаты данные о тех, кто должен состоять на учете, но по какой-то причине не сделал этого. Также они обязаны вручить таким гражданам повестки.