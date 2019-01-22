Момент аварии около ТЦ «Европа» попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» во «ВКонтакте».
На записи с камер видеонаблюдения видно, что водитель «пятнадцатой» не пропустил автомобиль Chevrolet Aveo.
Напомним, в аварии
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Момент аварии около ТЦ «Европа» попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» во «ВКонтакте».
На записи с камер видеонаблюдения видно, что водитель «пятнадцатой» не пропустил автомобиль Chevrolet Aveo.
Напомним, в аварии
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В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.