«Северная компания» рассказала об уборке снега в рязанских дворах. В пресс-службе застройщика отметили, что около многих домов проезды расчищены, а на пешеходных дорожках нет ни снега, ни льда.
«Это дворы на улице Семчинской, в Олимпийском городке, на Солотчинском шоссе, на улицах Мервинской, Чкалова, Свободы и Пирогова, где расположены жилые комплексы „Северной компании“», — пояснили в пресс-службе.
По словам застройщика, правильная планировка придомовой территории, просторные парковки и тротуары делают уборку удобной.
«Излишки снега вывозятся. На детских площадках есть специальное покрытие, которое мешает образованию льда», — добавили в компании.
В настоящее время застройщик возводит шесть новых домов в разных районах города и