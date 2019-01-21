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12:07, 21 января 2019 2 464

«Северная компания» рассказала об уборке снега в рязанских дворах

«Северная компания» рассказала об уборке снега в рязанских дворах

«Северная компания» рассказала об уборке снега в рязанских дворах. В пресс-службе застройщика отметили, что около многих домов проезды расчищены, а на пешеходных дорожках нет ни снега, ни льда.

«Это дворы на улице Семчинской, в Олимпийском городке, на Солотчинском шоссе, на улицах Мервинской, Чкалова, Свободы и Пирогова, где расположены жилые комплексы „Северной компании“», — пояснили в пресс-службе.

По словам застройщика, правильная планировка придомовой территории, просторные парковки и тротуары делают уборку удобной.

«Излишки снега вывозятся. На детских площадках есть специальное покрытие, которое мешает образованию льда», — добавили в компании.

В настоящее время застройщик возводит шесть новых домов в разных районах города и предлагает скидку на квартиры до 450 тысяч рублей.


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