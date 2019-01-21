Рязанские хирурги прооперировали голеностоп через небольшие проколы

Рязанские хирурги прооперировали голеностопный сустав через небольшие проколы. Артроскопическую операцию провели в ОКБ,
После растяжения голеностопа у пациента развился хондроматоз: в суставе образовались хрящевые тела, которые мешали движению.
«Это заболевание традиционно лечат через большой разрез, но этот метод, как ни парадоксально, не позволяет оценить состояние всего сустава, пояснил травматолог-хирург ОКБ Александр Ольчев. — Артроскоп позволяет проникнуть во все отделы сустава и извлечь разросшуюся ткань в полном объеме».
Через сутки после операции мужчина начал ходить.
Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, что при артроскопических операциях крайне редки осложнения.
«Раньше пациенты с подобными заболеваниями отправлялись на лечение в Москву или всю жизнь вынуждены были терпеть боль во время движения. Теперь мы готовы помогать всем, кто в этом нуждается», — добавил он.