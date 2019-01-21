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17:59, 21 января 2019 2 395
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Рязанские хирурги прооперировали голеностоп через небольшие проколы

Рязанские хирурги прооперировали голеностоп через небольшие проколы

Рязанские хирурги прооперировали голеностопный сустав через небольшие проколы. Артроскопическую операцию провели в ОКБ, сообщили в региональном минздраве.

После растяжения голеностопа у пациента развился хондроматоз: в суставе образовались хрящевые тела, которые мешали движению.

«Это заболевание традиционно лечат через большой разрез, но этот метод, как ни парадоксально, не позволяет оценить состояние всего сустава, пояснил травматолог-хирург ОКБ Александр Ольчев. — Артроскоп позволяет проникнуть во все отделы сустава и извлечь разросшуюся ткань в полном объеме».

Через сутки после операции мужчина начал ходить.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, что при артроскопических операциях крайне редки осложнения.

«Раньше пациенты с подобными заболеваниями отправлялись на лечение в Москву или всю жизнь вынуждены были терпеть боль во время движения. Теперь мы готовы помогать всем, кто в этом нуждается», — добавил он.


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