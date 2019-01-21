Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter за нарушение закона о персональных данных. Об этом передает РИА «
Компании не предоставили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей.
По словам Ампелонского, соцсети дали формальные ответы на это требование.
«Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказал Ампелонский.
У компаний есть месяц, чтобы предоставить информацию о локализации баз данных, передает «