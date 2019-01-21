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16:18, 21 января 2019 165
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Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter за нарушение закона о персональных данных. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Компании не предоставили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей.

По словам Ампелонского, соцсети дали формальные ответы на это требование.

«Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказал Ампелонский.

У компаний есть месяц, чтобы предоставить информацию о локализации баз данных, передает «Интерфакс». После этого Роскомнадзор перейдет «к конкретным действиям» в отношении соцсетей.


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