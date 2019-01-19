В Мексике из-за незаконной врезки на трубопроводе произошел взрыв, погибли 66 человек

На трубопроводе с горючем в мексиканском штате Идальго произошел взрыв. Погибли 66 человек, еще 76 местных жителей получили травмы, передает
Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод утром в субботу, 19 января. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила причину взрыва — результат незаконной врезки.
В стране начала работу Национальная комиссия по ЧС. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
Губернатор штата Омар Файяд выразил соболезнования семьям погибших.
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