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19:09, 19 января 2019 250
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В Мексике из-за незаконной врезки на трубопроводе произошел взрыв, погибли 66 человек

В Мексике из-за незаконной врезки на трубопроводе произошел взрыв, погибли 66 человек

На трубопроводе с горючем в мексиканском штате Идальго произошел взрыв. Погибли 66 человек, еще 76 местных жителей получили травмы, передает ТАСС.

Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод утром в субботу, 19 января. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила причину взрыва — результат незаконной врезки.

В стране начала работу Национальная комиссия по ЧС. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Губернатор штата Омар Файяд выразил соболезнования семьям погибших.

Фото Twitter @VzlaYuitera, видео «РИА Новости»


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