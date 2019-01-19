RZN.info ищет людей, заказавших банкет на Новый год в рязанском отеле «Ланд Хаус» и пожалевших об этом

Редакция RZN.info ищет гостей отеля «Ланд Хаус» в Солотче, которые побывали там на корпоративах зимой и в саму новогоднюю ночь. По нашей информации, руководство комплекса не выполнило свои обязательства перед гостями: по меню, праздничной программе, трансферу, были случаи двойной продажи номеров.
Сейчас юристы туристического агентства «Центр-Тур» готовят документы в арбитражный суд. В «Центр-Туре» рассказали, что на 31 декабря и первое января выкупили полностью отель и забронировали места для своих клиентов за новогодним столом. В конце декабря поняли, что «Ланд Хаус» свои обязательства не выполнит, туроператор вернул все деньги клиентам.
Подробности об испорченном Новом году в Солотче читайте в разделе «
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