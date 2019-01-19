Полиция успокоила четырех рязанцев, угрожавших знакомым убийством

За минувшие сутки в Рязани и двух районах области полиция успокоила четырех человек, угрожавших людям убийством. Об этом сообщила
Злоумышленники угрожали убийством ножами, отверткой и монтировкой.
37-летний безработный рязанец на улице Толстого угрожал 31-летнему приятелю убийством отверткой.
В селе Гремячка Скопинского района мужчина угрожал монтировкой 28-летней жене. Женщине пришлось обратиться в полицию.
Во всех случаях полиция завела уголовные дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.