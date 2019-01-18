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11:08, 18 января 2019 703
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Водителя рязанского предприятия поймали на продаже марихуаны

Водителя рязанского предприятия поймали на продаже марихуаны

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция задержала в Рязани двух мужчин, распространявших марихуану. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что двое мужчин 29 и 33 лет незаконно распространяют наркотики. Выяснилось, что один из подозреваемых работает водителем на рязанском предприятии.

При личном досмотре у него нашли более пяти граммов марихуаны.

В салоне машины, в которой рязанец возил руководителя организации, оперативники нашли один грамм каннабиса и курительную трубку.

По внешним признакам задержанные также находились под воздействием наркотика. Оказалось, что днем, за некоторое время до задержания они употребили марихуану.

Как установила полиция, летом прошлого года приятели купили марихуану и стали хранить в арендованнном гараже.

При обследовании помещения там нашли 335 граммов наркотика.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Также решается вопрос о лишении младшего из мужчин водительских прав.


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