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15:19, 18 января 2019 1 951
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info

Впереди очередные зимние выходные, и пришла пора рассказать в нашем традиционном обзоре о том, как в Рязани их можно интересно провести.

В театре на Соборной вновь покажут «Ночь перед Рождеством», а в театре драмы — спектакль «Дом, где все кувырком».

В концертном зале филармонии выступит московский квартет «StradiВаленки» с оригинальными аранжировками классических и народных мелодий, а также музыкой из кинофильмов и песнями разных стран и эпох. Там же выступит совместно с Рязанским государственным симфоническим оркестром выступил лауреат международных конкурсов, пианистка Зарина Шиманская.

В Old Fashion Bar выступит панк-рок группа из Реутова Agitators. А на сцену клуба Svoboda в этот же день выйдет группа Dark Secret Love с трибьютом Rammstein.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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