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17:09, 18 января 2019 261
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«Довольны собой». Рязанские команды КВН прошли во второй тур «КиВиНа» в Сочи

«Довольны собой». Рязанские команды КВН прошли во второй тур «КиВиНа» в Сочи

Рязанские команды КВН — «Умные люди» и «Сборная Рязанской области» — успешно прошли первый тур фестиваля «КиВиН-2019», который проходит в Сочи с 12 по 25 января.

Второй тур начнется в субботу, 19 января. На этом этапе выступления команд будет смотреть Александр Масляков.

Один из участников «Сборной Рязанской области» Никита Васильев рассказал RZN.info, что команды довольны собой. «Рады, что прошли во второй тур. Зал в этом году очень теплый, зашли хорошо. Уже завтра начнутся показы второго тура. Там выступим и будем ждать результатов», — отметил он.

По итогам второго тура сформируют списки участников телевизионных лиг: Высшей, Премьер-лиги, Первой (в Казани) и Международной (в Минске).

Отметим, что еще одни представители Рязани — «Армия прекрасных половин» — получили повышенный рейтинг судей, который дает право играть в официальных лигах КВН.


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