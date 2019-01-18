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15:05, 18 января 2019 1 979

Автосалон Форд Лидер подготовил финальное предложение на Ford Kuga

Автосалон Форд Лидер подготовил финальное предложение на Ford Kuga

Автосалон Форд Лидер подготовил для рязанцев финальное предложение на машины Ford Kuga 2018 года.

Покупателям предложили 12 автомобилей 2,5 автомат в комплектации Trend с пакетом «Комфорт» за 1 350 000 рублей.

Специальные условия, которые предлагает автосалон, включают в себя:

  • выгоду до 280 000 рублей;*
  • Ford Kuga от 7 700 рублей в месяц;
  • Trade-in;
  • зимнюю резину в подарок;
  • автомобили в наличии с ПТС;
  • выдачу одним днем.

Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (4912) 503-403.

* Выгода 280 000 рублей складывается из выгоды дилера, выгоды по программе Ford Credit, выгода по программе Trade-in.


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