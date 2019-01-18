Автосалон Форд Лидер подготовил финальное предложение на Ford Kuga

Автосалон
Покупателям предложили 12 автомобилей 2,5 автомат в комплектации Trend с пакетом «Комфорт» за 1 350 000 рублей.
Специальные условия, которые предлагает автосалон, включают в себя:
- выгоду до 280 000 рублей;*
- Ford Kuga от 7 700 рублей в месяц;
- Trade-in;
- зимнюю резину в подарок;
- автомобили в наличии с ПТС;
- выдачу одним днем.
Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (4912) 503-403.
* Выгода 280 000 рублей складывается из выгоды дилера, выгоды по программе Ford Credit, выгода по программе Trade-in.