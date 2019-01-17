«Зубры» проиграли фарм-клубу «Локомотива-Кубани»

В среду, 18 декабря, БК «Рязань» уступил со счетом 66:70.
Гости уверенно начали первый период, поведя в 10 очков. В концовке четверти «Локомотив» сократил отрыв — 14:18.
Вторая десятиминутка началась с нескольких результативных атак хозяев, которые повели в счете.
На большой перерыв команды ушли при счете 36:34.
Вторая половина встречи прошла в равной борьбе. За 30 секунд до финальной сирены при счете 66:66 хозяева реализовали четыре штрафных и выиграли матч.
После поражения БК «Рязань» опустился на 5-е место в турнирной таблице.
Фото БК «Локомотив-Кубань»