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11:17, 17 января 2019 2 295
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В 2020 году хотят приватизировать компанию-монополиста, которая занимается капремонтом в Рязани

В 2020 году хотят приватизировать компанию-монополиста, которая занимается капремонтом в Рязани

Компанию-монополиста, которая занимается капремонтом в Рязани, намерены приватизировать в 2020 году. В четверг, 17 января, на комитете гордумы рассмотрели вопрос об исключении муниципального предприятия «РСУ№ 1» из программы приватизации на 2019 год,

Вице-мэр Игорь Тишин предложил перенести эту процедуру на следующий год из-за прокурорской проверки.

«Предлагаю воздержаться от приватизации до завершения всех процедур. Сейчас не совсем целесообразно рассматривать вопрос», — подчеркнул Тишин.

По его словам, к этому времени появится федеральный закон, который обяжет приватизировать все муниципальные предприятия, работающих в сфере естественной монополии.

Глава Рязани Юлия Рокотянская подчеркнула, что после приватизации компания приобретет статус акционерного общества. При этом обладателем пакета акций останется муниципалитет.

Ранее прокуратура начала проверку расходования бюджетных средств предприятия «РСУ №1».

Напомним, в 2018 году компания «РСУ №1» выполняла 80% работ по капитальному ремонту в Рязани, на качество которого неоднократно жаловались жильцы.

По данным ОНФ, предприятие сорвало сроки по 110 видам работ.


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