В 2020 году хотят приватизировать компанию-монополиста, которая занимается капремонтом в Рязани

Компанию-монополиста, которая занимается капремонтом в Рязани, намерены приватизировать в 2020 году. В четверг, 17 января, на комитете гордумы рассмотрели вопрос об исключении муниципального предприятия «РСУ№ 1» из программы приватизации на 2019 год,
Вице-мэр Игорь Тишин предложил перенести эту процедуру на следующий год из-за прокурорской проверки.
«Предлагаю воздержаться от приватизации до завершения всех процедур. Сейчас не совсем целесообразно рассматривать вопрос», — подчеркнул Тишин.
По его словам, к этому времени появится федеральный закон, который обяжет приватизировать все муниципальные предприятия, работающих в сфере естественной монополии.
Глава Рязани Юлия Рокотянская подчеркнула, что после приватизации компания приобретет статус акционерного общества. При этом обладателем пакета акций останется муниципалитет.
Ранее прокуратура
Напомним, в 2018 году компания «РСУ №1»
По данным ОНФ, предприятие