Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:33, 17 января 2019 301

«Сбербанк» впервые проведет международную неделю кибербезопасности

«Сбербанк» впервые проведет международную неделю кибербезопасности

В 2019 году «Сбербанк» впервые проведет в Москве Global Cyber Week — международную неделю кибербезопасности. Она пройдет с 17 по 21 июня.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE (17-18 июня). В ее рамках пройдут соревнования CTF (Capture the Flag), участники которых будут решать задачи из различных областей кибербезопасности, атаковать сервисы противников и защищать свою инфраструктуру.

19 июня состоится Международный online-тренинг по управлению рисками кибербезопасности. Ключевым мероприятием Global Cyber Week станет Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress) (20-21 июня).

«Очевидно, что работа по формированию безопасного глобального киберпространства находится в начальной стадии, и для успешной борьбы с киберпреступностью необходимо развивать эффективное международное сотрудничество на корпоративном уровне, — прокомментировал председатель правления „Сбербанка“ Герман Греф. — Поэтому мы приняли решение не только сделать Международный конгресс по кибербезопасности ежегодным, но и организовать Global Cyber Week: комплексное мероприятие, включающее различные форматы».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:33, 17 января 2019
«Сбербанк» впервые проведет международную неделю кибербезопасности
15:41, 17 января 2019
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила школьницу
13:51, 17 января 2019
Студентов рязанского радиоуниверситета планируют обучать в Италии
13:15, 17 января 2019
Сасовская школьница станет участницей вокального конкурса на телеканале НТВ
13:12, 17 января 2019
Сотрудники «Капитал инвеста» украли у рязанцев более 50 миллионов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 9

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 113
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 903
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 831
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 212
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 660
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум