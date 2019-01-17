«Сбербанк» впервые проведет международную неделю кибербезопасности

В 2019 году «Сбербанк» впервые проведет в Москве Global Cyber Week — международную неделю кибербезопасности. Она пройдет с 17 по 21 июня.
Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE (17-18 июня). В ее рамках пройдут соревнования CTF (Capture the Flag), участники которых будут решать задачи из различных областей кибербезопасности, атаковать сервисы противников и защищать свою инфраструктуру.
19 июня состоится Международный online-тренинг по управлению рисками кибербезопасности. Ключевым мероприятием Global Cyber Week станет Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress) (20-21 июня).
«Очевидно, что работа по формированию безопасного глобального киберпространства находится в начальной стадии, и для успешной борьбы с киберпреступностью необходимо развивать эффективное международное сотрудничество на корпоративном уровне, — прокомментировал председатель правления „Сбербанка“ Герман Греф. — Поэтому мы приняли решение не только сделать Международный конгресс по кибербезопасности ежегодным, но и организовать Global Cyber Week: комплексное мероприятие, включающее различные форматы».