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17:35, 17 января 2019 2 005
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Любимов оценил идеи молодых рязанцев в школе «Проектный лидер»

Любимов оценил идеи молодых рязанцев в школе «Проектный лидер»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Под Рязанью прошел первый в России образовательный модуль региональной проектной школы «Проектный лидер». Встреча прошла на базе оздоровительного комплекса «Звездный» в четверг, 17 января.

Инициатором школы стал глава региона Николай Любимов. Поддержку проекта обеспечили в агентстве проектного управления Финансового университета при Правительстве.

В рамках первого модуля в школу подали 67 заявок, из которых собрали пять команд со всей области. Каждая из них в составе пяти школьников и студента-координатора и куратора из молодежного правительства представили проекты по улучшению жизни в регионе. В течении четырех дней они прослушали лекции, поучаствовали в тренингах и тематических мастер-классах.

Так, касимовцы предложили проект по очистке Оки от мусора, михайловские школьники решили помогать социализироваться пожилым людям, а тумская команда обратила внимание на вовлечение молодежи в бизнес-сферу.

В беседе с журналистами губернатор отметил, что проектная деятельность сейчас является приоритетной и значимой инициативой.

«В сегодняшней встрече я увидел усилия нашей молодежи по улучшению жизни в Рязанской области. В своих проектах они показали свою заинтересованность в культурной, социальной и экологической жизни региона. Уверен, что вскоре каждая из озвученных идей воплотится в жизнь», — подытожил Любимов.

Отметим, что модераторами проектов стали специалисты по групповой работе из научного центра «Сколково», агентства стратегических инициатив, а также федеральных и региональных министерств и ведомств.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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