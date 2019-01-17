Хакеры выложили в сеть 773 миллионов почтовых адресов и больше 20 миллионов паролей

В сеть выложили базу данных с 22 миллионами уникальных паролей и 773 миллионами адресов электронной почты. Об этом
Объем опубликованных данных составляет около 87 гигабайт. Они выложены на облачном сервисе Mega и «общедоступном хакерском форуме».
Как отметил эксперт, база формировалась примерно с 2008 года на основе утечек из разных источников.
Специалист предположил, что хакеры пытались собрать данные, чтобы завладеть аккаунтами пользователей.
Хант посоветовал читателям проверить, есть ли их данные в базе с помощью