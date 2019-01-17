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17:13, 17 января 2019 812
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Хакеры выложили в сеть 773 миллионов почтовых адресов и больше 20 миллионов паролей

Хакеры выложили в сеть 773 миллионов почтовых адресов и больше 20 миллионов паролей

В сеть выложили базу данных с 22 миллионами уникальных паролей и 773 миллионами адресов электронной почты. Об этом написал эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант.

Объем опубликованных данных составляет около 87 гигабайт. Они выложены на облачном сервисе Mega и «общедоступном хакерском форуме».

Как отметил эксперт, база формировалась примерно с 2008 года на основе утечек из разных источников.

Специалист предположил, что хакеры пытались собрать данные, чтобы завладеть аккаунтами пользователей.

Хант посоветовал читателям проверить, есть ли их данные в базе с помощью сайта.


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