Прокуратура нашла нарушения в михайловской больнице

Прокуратура нашла нарушения в михайловской райбольнице. Об этом сообщил
Проверка показала, что в кабинетах стоматологического отделения ГБУ РО «Михайловская МРБ» на стенах — трещины, следы грибкового налета, дефекты покрытия потолков, в большинстве помещений светильники не оборудованы рассеивателями. Эти нарушения не соответствуют нормативным требованиям.
Кроме того, медицинская организация не информировала о своей деятельности и работниках граждан. Так, на информационном стенде стоматологического отделения были устаревшие сведения об уровне образования и квалификации сотрудников.
Прокурор района в отношении главврача и заведующего стоматологическим отделением возбудил административные производства по части 1 статьи 14.8 и статьи 6.4 КоАП РФ. Их направили в Роспотребнадзор.