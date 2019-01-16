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10:33, 16 января 2019 2 269
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Прокуратура нашла нарушения в михайловской больнице 1

Прокуратура нашла нарушения в михайловской больнице

Прокуратура нашла нарушения в михайловской райбольнице. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что в кабинетах стоматологического отделения ГБУ РО «Михайловская МРБ» на стенах — трещины, следы грибкового налета, дефекты покрытия потолков, в большинстве помещений светильники не оборудованы рассеивателями. Эти нарушения не соответствуют нормативным требованиям.

Кроме того, медицинская организация не информировала о своей деятельности и работниках граждан. Так, на информационном стенде стоматологического отделения были устаревшие сведения об уровне образования и квалификации сотрудников.

Прокурор района в отношении главврача и заведующего стоматологическим отделением возбудил административные производства по части 1 статьи 14.8 и статьи 6.4 КоАП РФ. Их направили в Роспотребнадзор.


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