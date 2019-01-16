Госдума в первом чтении приняла проект о предельно допустимых ценах на лекарства

Госдума в первом чтении приняла законопроект о предельно допустимых ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Согласно документу, стоимость таких препаратов можно будет поднимать не чаще одного раза в год, передает РИА «
Проект на рассмотрение парламента внесло правительство. Он «при наступлении установленных» кабмином случаев предполагает снижение предельных отпускных цен на лекарства из перечня.
Первый зампред «Единой России» Андрей Исаев ранее заявил, что этот документ облегчит доступ на рынок новых лекарств и регистрацию отечественных препаратов.