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15:34, 15 января 2019 715
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В Пронском районе «Шкода» столкнулась со снегоуборочной машиной

В Пронском районе «Шкода» столкнулась со снегоуборочной машиной

В Пронском районе Skoda столкнулась со снегоуборочной машиной. Об этом пишет издательство «Пресса».

ДТП произошло в понедельник, 14 января, на автодороге «Рязань — Пронск — Скопин». В 18:15 водитель иномарки, возвращаясь из Рязани в Новомичуринск, не справился с управлением и столкнулся со спецмашиной Пронского ДРСУ.

«Чтобы избежать лобового столкновения и чтобы Skoda не попала под нож снегоочистителя, водитель „КамАЗа“ свернул с дороги и ушел в обочину, сориентировался вовремя», — говорится в сообщении.

Водители обращались за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

Фото Александра Гаврика


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