В Пронском районе «Шкода» столкнулась со снегоуборочной машиной

В Пронском районе Skoda столкнулась со снегоуборочной машиной. Об этом пишет издательство «
ДТП произошло в понедельник, 14 января, на автодороге «Рязань — Пронск — Скопин». В 18:15 водитель иномарки, возвращаясь из Рязани в Новомичуринск, не справился с управлением и столкнулся со спецмашиной Пронского ДРСУ.
«Чтобы избежать лобового столкновения и чтобы Skoda не попала под нож снегоочистителя, водитель „КамАЗа“ свернул с дороги и ушел в обочину, сориентировался вовремя», — говорится в сообщении.
Водители обращались за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.
Фото Александра Гаврика