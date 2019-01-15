В Александро-Невском у пенсионера украли два велосипеда и бензопилу

В Александро-Невском ограбили пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 90-летний пенсионер. Он был в отъезде, а когда вернулся домой, обнаружил пропажу из сарая на его участке двух велосипедов и бензопилы.
Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что 31-летний мужчина, ранее судимый за кражу и угрозу убийством, пытался продать случайным знакомым бензопилу, похожую на похищенную.
В его дома сотрудники полиции нашли похищенное. Краденое изъяли, злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.