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12:03, 15 января 2019 530
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В Александро-Невском у пенсионера украли два велосипеда и бензопилу

В Александро-Невском у пенсионера украли два велосипеда и бензопилу

В Александро-Невском ограбили пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 90-летний пенсионер. Он был в отъезде, а когда вернулся домой, обнаружил пропажу из сарая на его участке двух велосипедов и бензопилы.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что 31-летний мужчина, ранее судимый за кражу и угрозу убийством, пытался продать случайным знакомым бензопилу, похожую на похищенную.

В его дома сотрудники полиции нашли похищенное. Краденое изъяли, злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.


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