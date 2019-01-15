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17:20, 15 января 2019 668
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Прилуцкий оценил результаты «Бережливого производства» в скопинской больнице

Прилуцкий оценил результаты «Бережливого производства» в скопинской больнице

В пятницу, 11 января, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий посетил скопинский межрайонный медицинский центр. Он пообщался с медперсоналом и пациентами и отметил работу больницы как одной из лучших в области.

По принципу «Бережливого производства» здесь разделили поток пациентов, расширили и отремонтировали отделение профилактики. Согласно потребностям пациентов, график приема врачей установили с 9 до 11.

В холле установили монитор для показа роликов по профилактике, создали открытую регистратуру с картохранилищем, разместили навигацию.

«Мы сократили время прохождения первого этапа диспансеризации и медицинского осмотра до одного посещения (раньше 3) и нахождения в поликлинике не более 1-1,5 часов (раньше 3-4 часа), исключив поездку на территорию психонаркологического отделения», — рассказал главврач Виталий Терехин.


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