Прилуцкий оценил результаты «Бережливого производства» в скопинской больнице

В пятницу, 11 января, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий посетил скопинский межрайонный медицинский центр. Он пообщался с медперсоналом и пациентами и отметил работу больницы как одной из лучших в области.
По принципу «Бережливого производства» здесь разделили поток пациентов, расширили и отремонтировали отделение профилактики. Согласно потребностям пациентов, график приема врачей установили с 9 до 11.
В холле установили монитор для показа роликов по профилактике, создали открытую регистратуру с картохранилищем, разместили навигацию.
«Мы сократили время прохождения первого этапа диспансеризации и медицинского осмотра до одного посещения (раньше 3) и нахождения в поликлинике не более 1-1,5 часов (раньше 3-4 часа), исключив поездку на территорию психонаркологического отделения», — рассказал главврач Виталий Терехин.