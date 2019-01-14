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10:50, 14 января 2019 1 303

В Рязанском агроуниверситете стартовала зимняя сессия «Агрошколы»

В Рязанском агроуниверситете стартовала зимняя сессия «Агрошколы»

В пятницу, 11 января, на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского агротехнологического университета имени Костычева стартовала зимняя очная сессия сетевого образовательного проекта «Агрошкола».

В конце 2017 года проект получил поддержку Росмолодежи, а осенью 2018 года проект занял II место во Всероссийском конкурсе методических материалов и получил серебряную медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Участниками первой сессии 2019 года стали представители РГАТУ, областного Детского эколого-биологического центра, регионального отделения Российского союза сельской молодежи и школьники.

Они познакомились с программой и положением VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Подробно обо всех ее этапах рассказала член регионального отделения РССМ Наталья Федякова.

Преподаватели университета провели для школьников практические занятия и мастер-классы. Кроме того, обучающиеся по направлению «Ветеринария и зоотехния» познакомились с музеями ветеринарии, анатомии, пчеловодства, центром аквакультуры, виварием, а будущие инженеры, агрономы и лесники побывали в лабораториях станции агрохимической службы «Рязанская».

По словам директора детского эколого-биологического центра Елены Харитоновой, главное отличие «Агрошколы» от других профориентационных проектов в том, что ее ученики проходят практику на базе хозяйств АПК.

«Мы ориентируем детей по месту жительства на определенную работу, организуем обучение школьников „Агрошколы“ на весь период до поступления в вуз, отслеживаем динамику их обучения в университете и помогаем трудоустроиться», — отметила Харитонова.


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