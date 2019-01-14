В Михайловском районе пьяный водитель на «Хендэ» врезался в ограждение

В Михайловском районе пьяный водитель на Hyundai Elantra врезался в дорожное ограждение. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 13 января, в 22:00 на 208 километре трассы М-4 «Дон». За рулем машины был 37-летний житель Тверской области. Он не пострадал.
У машины серьезные повреждения.
«При общении с водителем инспекторы ГИБДД обнаружили, что у гражданина имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица», — отметили в пресс-службе.
По результатам освидетельствования у водителя установили 0.32 промилле на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.