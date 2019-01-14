В 2018 году два рязанца выиграли крупные суммы в лотерее. Об этом сообщила пресс-служба регионалного отделения почты России.
Согласно статистике, в 2018 году посетители банка купили более 68 миллионов лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более одного миллиона рублей стали 206 человек. По словам представителей в прошлом году миллионерами стали 88 человек.
Самый крупный выигрыш был в Хабаровском крае, житель которого выиграл 7,3 миллионов рублей.
Кроме того, 63 клиента стали обладателями крупных выигрышей в размере от 500 до 999 тысяч рублей. В их числе двое из Рязанской области.
Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам в 2018 году составила 3,2 миллиарда рублей, победителями лотерей стали свыше 19 миллионов человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.