Грузовик и «четырнадцатая» улетели в кювет после столкновения в Шиловском районе

В субботу, 12 января, в Шиловском районе столкнулись грузовик DAF и ВАЗ-2114. Авария произошло примерно в 9:45 на 270-м километре трассы М5, сообщила
По предварительной информации, 70-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в грузовик с полуприцепом под управлением 28-летнего жителя Самарской области. После столкновения оба транспортных средства оказались в кювете.
В результате ДТП водителя ВАЗ-2114 и его 69-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.