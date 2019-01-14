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10:37, 14 января 2019 1 176
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Грузовик и «четырнадцатая» улетели в кювет после столкновения в Шиловском районе

Грузовик и «четырнадцатая» улетели в кювет после столкновения в Шиловском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

В субботу, 12 января, в Шиловском районе столкнулись грузовик DAF и ВАЗ-2114. Авария произошло примерно в 9:45 на 270-м километре трассы М5, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 70-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в грузовик с полуприцепом под управлением 28-летнего жителя Самарской области. После столкновения оба транспортных средства оказались в кювете.

В результате ДТП водителя ВАЗ-2114 и его 69-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.


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