В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных родителей в полицию

В Барнауле пятилетний мальчик позвонил по телефону горячей линии и пожаловался на пьяных родителей. Об этом сообщил
Сообщается, что инцидент произошел еще в мае 2018 года.
«Звонивший мальчик пояснил, что проживающие совместно с ним взрослые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спят, а он находится без присмотра», — говорится в сообщении.
Позже по жалобе ребенка организовали проверка. В действиях родителей усматриваются признаки преступления по статье 156 УК РФ. В дальнейшем материалы передали по в отдел дознания органов внутренних дел.