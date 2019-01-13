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14:29, 13 января 2019 539
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В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных родителей в полицию

В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных родителей в полицию

Фото: Pixabay.com

В Барнауле пятилетний мальчик позвонил по телефону горячей линии и пожаловался на пьяных родителей. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Алтайскому краю

Сообщается, что инцидент произошел еще в мае 2018 года.

«Звонивший мальчик пояснил, что проживающие совместно с ним взрослые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спят, а он находится без присмотра», — говорится в сообщении.

Позже по жалобе ребенка организовали проверка. В действиях родителей усматриваются признаки преступления по статье 156 УК РФ. В дальнейшем материалы передали по в отдел дознания органов внутренних дел.


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