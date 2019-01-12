Рязанские полицейские задержали двух мужчин, угрожавших сожительницам ножом

Рязанские полицейские задержали двух мужчин, угрожавших своим сожительницам ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей угрожал убийством нетрезвый мужчина.
Участковый выехал на вызов и «утихомирил» нетрезвого 32-летнего рязанца.
Кроме того, в отдел позвонила 40-летняя пострадавшая и сообщила, что 46-летний сожитель замахнулся на нее ножом и грозился убить.
«Оперативно выехавший на сообщение участковый нейтрализовал буяна. Выяснилось, что он злоупотребил спиртным, а проживающая с ним в одном доме женщина укорила его этим. Нож изъяли», — рассказали в полиции.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ.