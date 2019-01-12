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19:23, 12 января 2019 467
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Названы российские вакансии с самыми высокими зарплатами

Названы российские вакансии с самыми высокими зарплатами

Названы российские вакансии с самыми высокими зарплатами в январе. Соответствующий рейтинг опубликовал портал HeadHunter.

Всего в списке 20 вакансий из девяти городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Брянска, Бердска, Казани, Ростова-на-Дону и Симферополя. Среди них есть профессии шеф-повара, управляющего санаторием, стюардессы, стоматолога-ортопеда, командира воздушного судна и слесаря-реостатчика.

На первом месте — вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Аналогичные заработки (от 500 тысяч рублей) предлагаются техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов в Москве.

Затем следуют вакансии рython developer (фреймворк автотестов) в Москве (четыре тысячи долларов на руки) и финансового директора во Владивостоке (от 500 тысяч рублей).

Замыкает рейтинг вакансия менеджера по работе с корпоративными клиентами в Казани с зарплатой от 60 тысяч до 200 тысяч рублей.


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