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14:15, 12 января 2019 768
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Эксперты назвали семь основных симптомов рака

Эксперты назвали семь основных симптомов рака

Фото: Pixabay.com

Онкологи из лондонского центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу, пишет «Российская газета».

Эксперты выделили следующие процессы:

  • Внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря;
  • «Необъяснимое» кровотечение, утолщение (или комок) в груди или в другом месте;
  • Трудности при глотании;
  • Изменение цвета и (или) размера родинки;
  • Тяжелый кашель с хрипотой;
  • Долго не заживающая рана.

По данным медиков, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Кроме того, по словам специалистов, примерно 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно — с курением) и плохим питанием. Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета и низкая физическая нагрузка.


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