Эксперты назвали семь основных симптомов рака

Онкологи из лондонского центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу, пишет «
Эксперты выделили следующие процессы:
- Внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря;
- «Необъяснимое» кровотечение, утолщение (или комок) в груди или в другом месте;
- Трудности при глотании;
- Изменение цвета и (или) размера родинки;
- Тяжелый кашель с хрипотой;
- Долго не заживающая рана.
По данным медиков, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.
Кроме того, по словам специалистов, примерно 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно — с курением) и плохим питанием. Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета и низкая физическая нагрузка.