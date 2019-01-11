В Полянах девушка травила тараканов и едва не сожгла квартиру

В Полянах 17-летняя девушка травила тараканов и едва не сожгла квартиру. Инцидент произошел 10 января, пишет издательство «
Известно, что рязанка жила вместе с братом. Чтобы избавиться от насекомых, они разлили за плинтусами керосин.
Когда мужчина ушел в магазин, его сестра решила проверить ход дезинфекции. Не найдя фонарика, она посветила себе спичками.
Керосин вспыхнул и погас, закоптив обои и расплавив плинтус. Началось задымление.
Девушка вызвала пожарных, им осталось только проветрить помещение. Сама рязанка не пострадала, «однако на всякий случай ее доставили в детскую ОКБ».