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11:34, 11 января 2019 1 716
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В михайловском селе восстановят храм 18 века

В михайловском селе восстановят храм 18 века

Фото: Рязанская епархия

В селе Аннино Михайловского района восстановят Крестовоздвиженский храм. Его возвели в 1760 году, сообщил сайт Рязанской епархии.

Реставрацией по благословению митрополита Марка в июле займутся добровольцы из молодежного объединения «РеставросЪ».

«Ребята выполнят работы по предотвращению дальнейшего разрушения храма Крестовоздвижения, обеспечению безопасности вблизи храма и благоустройству прилегающей к нему территории», — отметили в епархии.

Кроме того, прихожанам на пожертвования купили «УАЗ». На машине на богослужения будут ездить жители окрестных сел и деревень. Первый выезд планируют совершить накануне Богоявления Господня. В этот день настоятель Успенского храма Аннино протоиерей Сергий Орлов освятит воду.


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