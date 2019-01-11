В михайловском селе восстановят храм 18 века

В селе Аннино Михайловского района восстановят Крестовоздвиженский храм. Его возвели в 1760 году,
Реставрацией по благословению митрополита Марка в июле займутся добровольцы из молодежного объединения «РеставросЪ».
«Ребята выполнят работы по предотвращению дальнейшего разрушения храма Крестовоздвижения, обеспечению безопасности вблизи храма и благоустройству прилегающей к нему территории», — отметили в епархии.
Кроме того, прихожанам на пожертвования купили «УАЗ». На машине на богослужения будут ездить жители окрестных сел и деревень. Первый выезд планируют совершить накануне Богоявления Господня. В этот день настоятель Успенского храма Аннино протоиерей Сергий Орлов освятит воду.