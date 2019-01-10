На посетительницу барнаульского салона красоты с восьмого этажа упала плитка

На голову посетительницы барнаульского салона красоты с восьмого этажа упала керамическая плитка. Об этом
Этот случай произошел в среду, 9 января. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставили в больницу.
Салон красоты находится в жилом многоэтажном доме. Его сдали в эксплуатацию в прошлом году.
Следователи опрашивают сотрудников управляющей компании и изымают необходимые документы.
Отмечается, что рабочие успели заменить упавшую плитку до осмотра места происшествия.