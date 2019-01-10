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14:31, 10 января 2019 746
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На посетительницу барнаульского салона красоты с восьмого этажа упала плитка

На посетительницу барнаульского салона красоты с восьмого этажа упала плитка

Фото: Pixabay.com

На голову посетительницы барнаульского салона красоты с восьмого этажа упала керамическая плитка. Об этом сообщили в следкоме.

Этот случай произошел в среду, 9 января. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставили в больницу.

Салон красоты находится в жилом многоэтажном доме. Его сдали в эксплуатацию в прошлом году.

Следователи опрашивают сотрудников управляющей компании и изымают необходимые документы.

Отмечается, что рабочие успели заменить упавшую плитку до осмотра места происшествия.


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