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10:51, 10 января 2019 3 589
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Мошенники попытались обмануть рязанку, предложив ей полмиллиона

Мошенники попытались обмануть рязанку, предложив ей полмиллиона

Мошенники попытались обмануть Наталью из Рязани, предложив ей полмиллиона. Об этом женщина рассказала сотрудникам Банка России.

Рязанка получила сообщение, где говорилось, что она выиграла 570 тысяч рублей: розыгрыш якобы проводили по номерам осуществленных платежей.

В тексте также содержались ссылка на сайт и номер, по которому можно было узнать подробности.

Женщина ознакомилась с содержанием сайта и решила позвонить организаторам розыгрыша. Они подтвердили, что Наталья имеет право на приз, и заявили, что налоговый вычет компания берет на себя.

Единственным условием было — оплатить пятую часть суммы переводом по номеру телефона. Когда рязанка сказала, что у нее нет таких денег, собеседник бросил трубку.

Сотрудники банка призвали жителей области быть бдительными и не сообщать никому данные своей карты.


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