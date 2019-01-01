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17:25, 1 января 2019 1 341
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В Рязанской области пропал 17-летний юноша

В Рязанской области пропал 17-летний юноша

В Рязанской области пропал 17-летний Михаил Филатов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Молодой человек пропал в селе Рудинка Скопинского района. 1 января 2019 года он вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: черная шапка с зелеными полосками, куртка светло-голубая, темно-синие джинсы, черные кожаные сапоги.

Всех, кому известная информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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