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15:23, 1 января 2019 3 056
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В Рязани сгорела баня, есть пострадавший

В Рязани сгорела баня, есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани сгорела баня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 7:16 во вторник, 1 января. Сгорела деревянная баня размером девять квадратных метров.

Есть пострадавший.

На пожар выезжали 12 человек на четырех пожарных автомобилях.


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