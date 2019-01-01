В Рязани сгорела баня, есть пострадавший

В Рязани сгорела баня. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 7:16 во вторник, 1 января. Сгорела деревянная баня размером девять квадратных метров.
Есть пострадавший.
На пожар выезжали 12 человек на четырех пожарных автомобилях.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязани сгорела баня. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 7:16 во вторник, 1 января. Сгорела деревянная баня размером девять квадратных метров.
Есть пострадавший.
На пожар выезжали 12 человек на четырех пожарных автомобилях.
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