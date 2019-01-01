В московском Парке Горького обрушился пешеходный мост на катке. Видео

В столичном Парке Горького обрушился пешеходный мост на катке. Пострадали 13 человек, передает
Инцидент произошел сразу после боя курантов во вторник, 1 января. Пострадавшим оказали медпомощь, серьезные травмы никто не получил.
Отмечается, что поломка затронула лишь несколько квадратных метров ледовой площадки. Участок в районе обрушения огорожен, остальная территория открыта для посетителей.
Как подчеркнули в мэрии, произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода .
Фото Instagram
В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост🤷🏼♂️ #мост #пешеходныймост#рухнул #москва #паркгорького pic.twitter.com/FBQkmLklaN— Andrei Konovalov (@qPu9GAxP9k8JjlA) 1 января 2019 г.