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9:20, 1 января 2019 499
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В московском Парке Горького обрушился пешеходный мост на катке. Видео

В московском Парке Горького обрушился пешеходный мост на катке. Видео

В столичном Парке Горького обрушился пешеходный мост на катке. Пострадали 13 человек, передает сайт мэра Москвы.

Инцидент произошел сразу после боя курантов во вторник, 1 января. Пострадавшим оказали медпомощь, серьезные травмы никто не получил.

Отмечается, что поломка затронула лишь несколько квадратных метров ледовой площадки. Участок в районе обрушения огорожен, остальная территория открыта для посетителей.

Как подчеркнули в мэрии, произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода .

Фото Instagram dionissalmanov


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