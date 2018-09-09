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19:00, 9 сентября 2018 989
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В Торговом городке сгорела палатка

В Торговом городке сгорела палатка

В Торговом городке сгорела палатка. Об этом сообщила очевидец в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Пожар произошел в воскресенье, 9 сентября. По информации автора сообщения, сгорела мясная лавка.

Официальных данных о произошедшем пока нет.


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