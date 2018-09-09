В Торговом городке сгорела палатка. Об этом сообщила очевидец в группе «
Пожар произошел в воскресенье, 9 сентября. По информации автора сообщения, сгорела мясная лавка.
Официальных данных о произошедшем пока нет.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Торговом городке сгорела палатка. Об этом сообщила очевидец в группе «
Пожар произошел в воскресенье, 9 сентября. По информации автора сообщения, сгорела мясная лавка.
Официальных данных о произошедшем пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Москве начали задерживать участников митинга против пенсионной реформы
|
cледующая новость →К 18:00 явка на выборах в Рязанскую гордуму составила 18 процентов
Залог успешного лечения — это качественная диагностика.