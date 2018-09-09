В Рязани стартовали выборы в городскую думу. В воскресенье, 9 сентября, в областном центре открылись 190 участков.
Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В Рязани зарегистрировано 417 168 избирателей, которым предстоит выбрать 40 депутатов.
Половина получит мандаты по партийным спискам, другая половина — по округам. На выборы зарегистрировались семь партий («Справедливая Россия», «Единая Россия», «Коммунисты России», «ЛДПР», «КПРФ», «Родина», «Яблоко») и 83 одномандатника. Кроме того, в регионе проходят допвыборы в областную думу по округу №10 (Пителинский, Сараевский, Чучковский и Шацкий районы).
На освободившийся мандат претендуют Андрей Любимов от КПРФ, Ирина Чекина (ЛДПР), Владимир Материкин «Единая Россия» и самовыдвиженец Дмитрий Шувалов.
Всего в единый день голосования в регионе пройдет более 200 избирательных кампаний в Сасове, Скопине и 18 районах Рязанской области.