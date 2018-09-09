В августе в Рязанской области больше 50 охотников нарушили закон

В Рязанской области 52 охотника привлекли к административной ответственности за нарушения охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия. Об этом сообщила
Проверка прошла с 18 по 30 августа. За нарушения у рязанцев изъяли девять единиц огнестрельного оружия и 47 патронов к нему.
Пять владельцев привлекли за нарушения правил перевозки, транспортирования оружия и патронов.
Впервые во время рейдов использовали катера Рязанского ЛО МВД России на транспорте.
Отмечается, что это позволило проверить большое количество охотников в прибрежной зоне Оки и в местах, недоступных для обычного транспорта.