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22:12, 9 сентября 2018 1 425
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На избирательном участке в Рязани заметили «карусельщиков» 1

На избирательном участке в Рязани заметили «карусельщиков»

В КПРФ сообщили о «карусели», которую заметили на избирательном участке в Рязани. Видео с УИК №1009 опубликовано «ВКонтакте».

Рязанка пришла на выборы и заметила, что вместо нее уже расписался кто-то другой. В документах указали паспортные данные другого человека.

Женщине предложили проголосовать по дополнительному списку.

Отмечается, что у нее нет постоянной регистрации на участке, так как она недавно снялась с регистрации. В данный момент рязанка зарегистрирована по другому адресу.

Женщина рассказала о произошедшем полиции.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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