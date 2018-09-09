На избирательном участке в Рязани заметили «карусельщиков»

В КПРФ сообщили о «карусели», которую заметили на избирательном участке в Рязани. Видео с УИК №1009 опубликовано «ВКонтакте».
Рязанка пришла на выборы и заметила, что вместо нее уже расписался кто-то другой. В документах указали паспортные данные другого человека.
Женщине предложили проголосовать по дополнительному списку.
Отмечается, что у нее нет постоянной регистрации на участке, так как она недавно снялась с регистрации. В данный момент рязанка зарегистрирована по другому адресу.
Женщина рассказала о произошедшем полиции.