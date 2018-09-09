Кемеровская область стала лидером по явке на выборах

В единый день голосования Кемеровская область показала самую высокую явку в стране. Показатели сравнили по данным на 18:00, передает РИА «
Как заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев, явка по Кемеровской области достигла почти 59%.
В единый день голосования 9 сентября выбирают глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов России, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления.
Также избирают глав четырех столиц субъектов России — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска.
Помимо этого, проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.