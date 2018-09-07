Врачи автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более тысячи рязанцев

В Рязани завершил свою работу социальный автопоезд «Забота и здоровье». С 24 августа по 6 сентября к медикам обратился 1 231 местный житель, в том числе 187 детей, сообщила
Последней точкой маршрута в этом году стал «Ресурсный центр дополнительного образования».
В составе автопоезда работали специалисты региональных министерства соцзащиты населения и отделения Пенсионного фонда.
Рязанцы могли проконсультироваться и пройти обследование у ведущих специалистов городских клиник по наиболее востребованным профилям, в том числе, на оборудовании офтальмологической и флюорографической передвижных установок.