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9:37, 7 сентября 2018 897
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Врачи автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более тысячи рязанцев

Врачи автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более тысячи рязанцев

Фото: Администрация Рязани

В Рязани завершил свою работу социальный автопоезд «Забота и здоровье». С 24 августа по 6 сентября к медикам обратился 1 231 местный житель, в том числе 187 детей, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Последней точкой маршрута в этом году стал «Ресурсный центр дополнительного образования».

В составе автопоезда работали специалисты региональных министерства соцзащиты населения и отделения Пенсионного фонда.

Рязанцы могли проконсультироваться и пройти обследование у ведущих специалистов городских клиник по наиболее востребованным профилям, в том числе, на оборудовании офтальмологической и флюорографической передвижных установок.


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