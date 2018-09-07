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14:05, 7 сентября 2018 455
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Рязанцев пригласили на День открытых дверей в Центробанк 2

Рязанцев пригласили на День открытых дверей в Центробанк

В рязанском отделении Банка России 22 сентября пройдет День открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Волонтеры вместе с сотрудниками отделения расскажут о проектах Банка России по финансовой грамотности, предложат поучаствовать в конкурсах и викторинах, прослушать лекции.

Также там пройдут экскурсии по музейной экспозиции.

В День открытых дверей сотрудники отделения назовут победители конкурса рисунка, который проводился среди школ региона, и фотоквеста на определение зданий, связанных с историей банковского дела на рязанской земле.

Для участия в лекциях и экскурсиях необходимо записаться по телефону: 29-57-10 или электронной почте 61media@cbr.ru.

Отмечается, что проход в здание отделения, которое находится по адресу: улица Соборная, дом №20, будет осуществляться только по паспорту. На площадке перед ним пройдут викторины и игры с волонтерами.


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