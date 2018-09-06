В Кемерове назвали возможную причину взрыва на заводе «Азот»

В Кемерове назвали возможную причину взрыва, после которого частично обрушилась крыша и начался пожар. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности, передает
В среду, 5 сентября, в одном из цехов рабочие ремонтировали крышу сливной ямы. Они заливали битум, используя открытый огонь.
«В какой-то момент
Один из мужчин получил ожог почти 80% тела.
Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.