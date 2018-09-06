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9:32, 6 сентября 2018 420
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В Кемерове назвали возможную причину взрыва на заводе «Азот»

В Кемерове назвали возможную причину взрыва на заводе «Азот»

В Кемерове назвали возможную причину взрыва, после которого частично обрушилась крыша и начался пожар. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности, передает VSE42.Ru.

В среду, 5 сентября, в одном из цехов рабочие ремонтировали крышу сливной ямы. Они заливали битум, используя открытый огонь.

«В какой-то момент раздался хлопок, произошло обрушение части наземной конструкции, рабочие получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы», — рассказали следователи

Один из мужчин получил ожог почти 80% тела.

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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