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14:28, 6 сентября 2018 2 004
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В Дягилеве проверили водителей погрузчиков

В Дягилеве проверили водителей погрузчиков

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Дягилеве проверили водителей погрузчиков. Технику осмотрели сотрудники регионального Гостехнадзора в ходе ежегодной профилактической операции «Трактор» в четверг, 6 сентября.

На территории складов возле ТЦ «M5 Молл» задержали мужчину, который ехал на самоходной машине без номеров и документов. Он рассказал, что «просто катался» по территории склада. На нарушителя составили протокол и напомнили, что у него есть десять дней для регистрации транспортного средства.

По словам заместителя начальника управления Максима Максимушкина, в Рязанской области за неделю профилактической операции «Трактор» проверили более пятисот погрузчиков.

«За время проверки мы зафиксировали 65 нарушений. Почти половина из них (40%) в эксплуатации транспортного средства без техосмотра», — сказал он.

Также рязанцы ездят без удостоверения тракториста-машиниста (25%), нарушают правила регистрации техники (20%) и страховки (15%)", — отметил он. Также он рассказал о правилах эксплуатации тракторов: водитель должен иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста «С», свидетельство о регистрации и документ о прохождении ежегодного техосмотра. При отсутствии техосмотра штраф составит 300 рублей, за незарегистрированный аппарат гражданина оштрафуют на сумму от полутора тысяч рублей, с юридического лица — от пяти до десяти тысяч рублей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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