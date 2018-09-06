В Дягилеве проверили водителей погрузчиков. Технику осмотрели сотрудники регионального Гостехнадзора в ходе ежегодной профилактической операции «Трактор» в четверг, 6 сентября.
На территории складов возле ТЦ «M5 Молл» задержали мужчину, который ехал на самоходной машине без номеров и документов. Он рассказал, что «просто катался» по территории склада. На нарушителя составили протокол и напомнили, что у него есть десять дней для регистрации транспортного средства.
По словам заместителя начальника управления Максима Максимушкина, в Рязанской области за неделю профилактической операции «Трактор» проверили более пятисот погрузчиков.
«За время проверки мы зафиксировали 65 нарушений. Почти половина из них (40%) в эксплуатации транспортного средства без техосмотра», — сказал он.
Также рязанцы ездят без удостоверения тракториста-машиниста (25%), нарушают правила регистрации техники (20%) и страховки (15%)", — отметил он. Также он рассказал о правилах эксплуатации тракторов: водитель должен иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста «С», свидетельство о регистрации и документ о прохождении ежегодного техосмотра. При отсутствии техосмотра штраф составит 300 рублей, за незарегистрированный аппарат гражданина оштрафуют на сумму от полутора тысяч рублей, с юридического лица — от пяти до десяти тысяч рублей.