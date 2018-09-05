Рязанцам напомнили, сколько рыбы можно поймать за сутки

Рязанским рыбакам напомнили о суточных нормах улова. Сейчас им можно добыть не более пяти килограммов рыбы,
«В случае вылова одного вида рыб можно добыть: судака — 5 кг или щуки — 5 кг; сома пресноводного — 1 экземпляр; раков — 20 экземпляров», — уточнили в министерстве.
Для граждан штраф за нарушение может достигать пяти тысяч, для должностных лиц — тридцати тысяч, для юридических лиц — двухсот тысяч рублей.
Справка
Суточные нормы улова регламентирует вступивший в силу 3 июня 2018 вступил приказ Министерства сельского хозяйства